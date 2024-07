Szekesfehervar/Berlin (dpa) – Die Berlin Thunder haben in der European League of Football mit einem Pflichtsieg die Chancen auf das Erreichen der Playoffs gewahrt. Eine Woche nach dem 34:7-Erfolg bei den Prague Lions kam das Team von Cheftrainer Johnny Schmuck am siebten Spieltag zu einem deutlichen 47:0 (14:0)-Erfolg bei den wie die Lions noch sieglosen Fehervar Enthroners. Mit dem vierten Saisonerfolg festigten die Berliner den zweiten Platz der Eastern Conference hinter den noch ungeschlagenen Vienna Vikings.

Zwar blieb das erste Viertel ohne Punkte, weil Kicker Dominik Banse erneut ein Field Goal verpasste, doch dann drehten die Gäste auf. Mit zwei Touchdowns plus den beiden Extrapunkten ging es mit einer 14:0-Führung in die Pause. Nach dem Wechsel gelangen den Thunder zwei weitere Touchdowns gegen die völlig überforderte ungarische Mannschaft, die im letzten Abschnitt weitere 20 Punkte gegen die ebenfalls nicht immer überzeugenden Berliner zulassen musste.

Am kommenden Sonntag sind die Thunder bei den Paris Musketeers zu Gast (13.00 Uhr). Anschließend folgen drei Heimspiele gegen den bisher ungeschlagenen Spitzenreiter Vienna Vikings (21. Juli), gegen Paris (4. August) sowie gegen die Panther Wroclaw (11. August).