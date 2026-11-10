Wolfsburg (dpa) – Ein 42-Jähriger soll gezielt zwei Männer angefahren und einen 22 Jahre alten Angehörigen an dessen Arbeitsstelle in Lehre mit dem Tod bedroht haben. Er habe am Montag ein Messer bei sich gehabt, es aber nicht benutzt, teilte die Polizei mit. Zuvor soll der Mann in Wolfsburg einen 36 Jahre alten Verwandten nach einem Streit angefahren haben. Der Beschuldigte soll psychisch krank sein, meldete der Angehörige.

Kurz danach verletzte er demnach einen 37-Jährigen gezielt mit seinem Pkw, der den Vorfall beobachtet hatte. Der 42-Jährige wurde nicht in seiner Wohnung angetroffen, aber gegen Mitternacht im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen von Polizeibeamten in Brandenburg auf der Autobahn 2 hinter Magdeburg festgenommen. Alkohol oder Drogen wurden nicht nachgewiesen. Nach fachärztlicher Begutachtung wurde der Tatverdächtige in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.



