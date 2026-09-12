Berlin (dpa) – Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Berlin-Reinickendorf ist ein 41-Jähriger am späten Nachmittag lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann habe Stichverletzungen erlitten und werde in einem Krankenhaus notoperiert, teilte die Berliner Polizei auf der Plattform X mit.

Worum es bei dem Streit vor einem Lokal in der Residenzstraße ging, war zunächst nicht bekannt. In der Nähe des Tatortes überprüften Polizisten mehrere Menschen, die möglicherweise an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Ob es Festnahmen gab, konnte noch nicht gesagt werden. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf.



