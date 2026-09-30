Berlin (dpa/bb) – Zwei Tage nach einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Spandau ist eine 41 Jahre alte Autofahrerin im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war das Auto der Frau in der Nacht zu Samstag auf dem Groß-Glienicker Weg erst gegen einen Baum geprallt und dann auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert worden. Dabei habe die 41-Jährige lebensgefährliche Verletzungen erlitten, hieß es. Wieso die Frau mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.