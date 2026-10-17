Berlin (dpa/bb) – Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern ist in Berlin-Kreuzberg ein etwa 40-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Polizeiangaben zufolge ermittelt die Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Auseinandersetzung ereignete sich in der Nacht gegen 2.30 Uhr. Der Mann musste den Angaben zufolge reanimiert werden und kam mit schwersten Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.



