Berlin (dpa/bb) – Ein 36 Jahre alter, psychisch verwirrter Mann, den die Berliner Polizei gefesselt und aus einem Haus geholt hat, ist kurz darauf gestorben. Der Mann zündete in der Nacht in der Küche seines Wohnhauses in Tempelhof im Ortsteil Marienfelde Gegenstände an, wie die Polizei mitteilte. Alarmierte Polizisten griffen ein. Weil der Mann Widerstand leistete, legten sie ihm Fesseln an.

Nachdem der Mann aus dem Haus geführt wurde, soll er bewusstlos geworden sein. Die Polizisten sollen ihm die Fesseln wieder abgenommen haben, Sanitäter versuchten dann, ihn wiederzubeleben, und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort starb er. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes ermittelt.



