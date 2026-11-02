Oranienburg (dpa/bb) – Ein 35 Jahre alter Radfahrer ist in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Am Sonntagvormittag wollte ein Autofahrer laut Polizei auf der Bundesstraße 273 einen Linienbus überholen. Demnach stieß der 79-Jährige frontal mit dem Radfahrer zusammen. Dieser starb noch an der Unfallstelle. Ein 52 Jahre alter Radfahrer, der den 35-Jährigen begleitete, erlitt einen Schock. Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall auf der B273 zwischen Oranienburg und Schmachtenhagen berichtet.