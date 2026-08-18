Berlin (dpa/bb) – 332 Kinder sind im ersten Halbjahr bei Unfällen in Berlin verletzt worden, ein Kind starb bei einem Unfall. Das geht aus Zahlen der Berliner Polizei hervor. Demnach kam es im ersten Halbjahr zu 455 Unfällen mit Kindern – deutlich mehr als noch zwei Jahre zuvor. Berücksichtigt wurden dabei Unfälle mit Kindern als aktiven Verkehrsteilnehmern. Kinder, die zum Beispiel als Mitfahrer verletzt wurden, sind nicht Teil dieser Statistik. Zunächst berichtete die «Berliner Morgenpost» über die Zahlen.

Die meisten Unfälle mit Kindern wurden in Pankow (51) verzeichnet, die wenigsten in Friedrichshain-Kreuzberg (28). Von den verletzten Kindern erlitten 56 schwere und 276 leichte Verletzungen. Im Vorjahr war die Zahl der verletzten Kinder im ersten Halbjahr etwas höher, 2024 dagegen niedriger.





Bei den Unfällen waren 174 Kinder als Fußgänger unterwegs, 116 auf dem Fahrrad. 39 der verunfallten Kinder fuhren mit einem sogenannten Elektrokleinstfahrzeug, also in der Regel einem E-Scooter.