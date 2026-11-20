Berlin (dpa/bb) – Ein 26-Jähriger ist in Berlin-Weißensee auf einem Gehweg scheinbar unvermittelt von einem Unbekannten angeschossen worden. Dieser soll den Mann und seinen Begleiter am Donnerstagabend in der Langhansstraße um Feuer gebeten haben, bevor er plötzlich eine Waffe zog und dem 26-Jährigen ins Bein schoss, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Der Täter flüchtete. Der junge Mann kam in ein Krankenhaus, es bestand keine Lebensgefahr. Sein Begleiter blieb demnach unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.