Berlin (dpa/bb) – Ermittler haben in Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf einen mutmaßlichen Trickdieb verhaftet. Der 22-Jährige wird verdächtigt, seit Anfang des Jahres mit wechselnden Komplizen mehrere Trickdiebstähle in Wohnungen begangen zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Dabei soll sich die Bande unter einem Vorwand, etwa einem Wasserschaden, Zugang zu Wohnungen verschafft haben, um dort Wertgegenstände zu stehlen.

Demnach seien bei fünf Durchsuchungen, unter anderem an der Wohnanschrift des 22-Jährigen im Ortsteil Marzahn, Beweismittel wie Schmuckstücke und Münzen sichergestellt worden. Den Angaben zufolge wurde der Mann am Dienstag nach einem weiteren mutmaßlichen Betrugsversuch in der Wohnung einer 83-Jährigen gemeinsam mit einem 23 Jahre alten und einem 25 Jahre alten Mann festgenommen.





Die vermeintlichen Komplizen wurden laut den Ermittlungsbehörden später wieder freigelassen. Es werde weiter unter anderem zu den Hintergründen der Taten ermittelt, hieß es.