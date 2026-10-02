Augsburg (dpa) – Fußball-Zweitligist Hertha BSC bleibt in der noch jungen Spielzeit weiter ohne Niederlage. Drei Tage nach dem 3:1-Sieg beim Oberligisten Hertha Zehlendorf kam die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl in einem weiteren Testspiel beim Bundesligisten FC Augsburg zu einem 2:2 (0:1)-Unentschieden. Bisher hatten die Berliner in der Liga alle sechs Spiele gewonnen und auch in der Vorbereitung vier Siege und zwei Unentschieden erzielt.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase in der Paul-Renz-Akademie unter Ausschluss der Öffentlichkeit traf Rodrigo Ribeiro in der 35. Minute zum 1:0 für die Gastgeber. Auch nach dem Seitenwechsel hielt Hertha gut mit. Kevin Sessa scheiterte in der 54. Minute am Pfosten. Sechs Minuten später traf Claude-Maurice nach Vorlage des früheren Herthaners Marius Wolf zum 2:0. In der 67. Minute gelang dem kurz zuvor eingewechselten Luca Schuler der Anschlusstreffer, acht Minuten später legte der 27 Jahre alte Stürmer sogar zum Ausgleich nach.



