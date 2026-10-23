Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Spandau ist ein 20 Jahre alter Mann mit einer scharfen Schusswaffe mit dazugehöriger Munition im Hosenbund festgenommen worden. Einsatzkräfte stellten den Mann laut Polizeiangaben in der Nacht zu Freitag, nachdem er und drei weitere Menschen versucht hatten in einem Auto zu fliehen. Demnach fuhren sie «augenscheinlich mit weit überhöhter Geschwindigkeit».

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 20-Jährigen fand die Polizei Betäubungsmitteln sowie Werbung für sogenannte «Kokstaxis». Die Kennzeichen des Autos waren den Angaben zufolge gefälscht.





Demnach war die Polizei gegen Mitternacht auf dem Gelände einer Tankstelle auf das Auto der Truppe aufmerksam geworden. Um einer Kontrolle zu entgehen, ergriff diese daraufhin die Flucht in Richtung Charlottenburger Chaussee. Vor einer Polizeiliegenschaft stoppte das Auto schließlich und der 20-Jährige und seine Begleiter flüchteten zu Fuß weiter. Bei der Festnahme gab der Mann an, Alkohol und Drogen zu sich genommen zu haben. Noch sei nicht geklärt, ob er das Auto gefahren hat. Gegen den 20-Jährigen wird nun unter anderem wegen Straftaten gegen das Waffengesetz und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.