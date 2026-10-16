Berlin (dpa/bb) – Ein junger Autofahrer hat in Berlin-Westend einen Polizisten mit Reizstoff besprüht. Bei einer versuchten Verkehrskontrolle soll der 20-Jährige aus dem Auto gestiegen und davongelaufen sein, wie die Polizei mitteilte.

Als der Beamte den Mann einholte, habe ihm dieser Reizstoff ins Gesicht gesprüht. Dadurch stürzte der Polizist und wurde am Hinterkopf verletzt, wie es hieß. Hinzu kamen demnach Augenreizungen sowie Schürfwunden. Der Polizist habe kurzzeitig sein Bewusstsein verloren und sei vor Ort ambulant behandelt worden.





20-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis

Nach der Tat flüchtete der Mann laut Polizei erneut. Nach einem Zeugenhinweis wurde er auf einem Gartengrundstück in der Nähe festgenommen. Die Polizei fand bei ihm zwei Reizstoffsprühgeräte, die sichergestellt wurden. Außerdem sei festgestellt worden, dass der 20-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Nach den Maßnahmen wurde er wieder entlassen und es wird weiter ermittelt.