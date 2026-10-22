Berlin (dpa/bb) – Ein 20-Jähriger ist auf einem Schulgelände in Berlin-Neukölln durch eine Stichverletzung schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Verletzten in der Nacht zu Donnerstag in ein Krankenhaus, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Er wurde stationär aufgenommen. Demnach bestand keine Lebensgefahr.

Den Angaben zufolge fand die Polizei den Verletzten im Innenhof der katholischen Schule St. Marien auf. Nach einem Bericht der «B.Z.» war es dort zu einem Streit zwischen dem 20-Jährigen und weiteren jungen Männern gekommen. Einer der Beteiligten soll dabei ein Messer gezogen haben.





Immer wieder kommt es in Berlin zu Vorfällen mit Stichverletzungen. Am Mittwoch war ein 18-Jähriger in einem Park im Bezirk Marzahn-Hellersdorf vermutlich mit einem Messer schwer verletzt worden. Ihm wurde mehrfach in Schulter und Rumpf gestochen.