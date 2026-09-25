Berlin (dpa/bb) – Rund 2.400 Schüler, Schülerinnen und andere Menschen haben nach Angaben der Polizei in Berlin gegen eine mögliche Wehrpflicht demonstriert. Sie versammelten sich am Mittag im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages mit «Schulstreiks» auf dem Leopoldplatz in Wedding. Laut Polizei verlief alles friedlich.

In ganz Deutschland hatten die Veranstalter zu Demonstrationen aufgerufen und betont: «Wir wollen nicht zur Wehrpflicht gezwungen werden und nicht in den Krieg ziehen. Wir kämpfen weiter gegen die Wehrpflicht und Militarisierung.»





Das Gesetz über den neuen Wehrdienst trat im Januar in Kraft. Kern ist die verpflichtende Musterung für junge Männer ab dem Jahrgang 2008. So sollen Freiwillige für einen Ausbau der Truppe rekrutiert werden. Sollten die Zielkorridore verfehlt werden, kann der Bundestag über eine Wehrpflicht entscheiden. Der Bundestag hatte die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt.