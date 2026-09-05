Berlin (dpa) – 2.001 Kinder und Jugendliche lebten Ende 2025 in Berlin in einer Pflegefamilie. Die Zahl ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen, wie die Sozialverwaltung für Bildung, Jugend und Familie der dpa auf Anfrage mitteilte. So waren es zehn Jahre zuvor, im Jahr 2015, noch 2.820 Kinder. Nur von 2024 (1.978) auf 2025 gab es erstmals wieder einen leichten Anstieg.

Gleichzeitig ist auch die Zahl der Pflegestellen zurückgegangen, wie aus den Zahlen hervorgeht. Ende 2021 gab es laut Verwaltung noch 1.620 belegte Pflegestellen, Ende 2025 waren es nur noch 1.466. In einer Pflegestelle können mehrere Pflegekinder leben.





Zum Teil leben Kinder und Jugendliche auch in stationären Einrichtungen, etwa in Wohngruppen oder betreutem Wohnen, für die die Jugendämter zuständig sind. Ende 2025 lebten den Angaben zufolge 6.650 junge Menschen in so einer Einrichtung.

Berlin braucht mehr Pflegefamilien

Wenn Eltern mit der Verantwortung für ihr Kind überfordert sind und das Wohl des Kindes dadurch gefährdet ist, kann das Kind in einer Pflegefamilie unterkommen. Kurzzeit-Pflegekinder leben offiziellen Angaben zufolge etwa drei bis sechs Monate in der Pflegefamilie. Man spricht in diesem Fall auch von Bereitschaftspflege. Am häufigsten kommen Kinder in eine unbefristete Vollzeitpflege und leben in der Regel bis zum 18. Lebensjahr in der Pflegefamilie.

«Berlin benötigt weiterhin zusätzliche Pflegefamilien», erklärt die Verwaltung. Vor allem für Säuglinge und Kleinkinder würden Plätze gesucht, sowohl für einen dauerhaften Aufenthalt also auch für eine kurzfristige Aufnahme in akuten Krisensituationen. Ende 2025 lebten den Angaben nach 110 Säuglinge und Kinder im Alter zwischen 0 und 3 Jahren in sogenannten Kinderwohngruppen, weil Plätze in Pflegefamilien fehlten.

Bereitschaftskrisenpflege geplant

Für eine kurzfristige Unterbringung plant Berlin eine stadtweite Bereitschaftskrisenpflege aufzubauen. Geplant sind mindestens zwei Pflegestellen pro Bezirk für Kinder zwischen 0 und 6 Jahren.

Am Sonntag (6. September) veranstaltet die Berliner Pflegekinderhilfe ein Fest für Pflegefamilien in der Zitadelle Spandau. Der Berliner Pflegefamilientag findet zum 24. Mal statt. Es gibt Marktstände, Spiele und Zirkusprogramm. Der Eintritt ist für alle frei.