Potsdam (dpa/bb) – Wo heute Studierende lernen, wurden während der NS-Zeit Zwangsarbeiter ausgebeutet. Eine neue Audio-Tour in der kostenlosen PotsdamHistory App macht die wechselvolle Geschichte des Campus Griebnitzsee in Potsdam-Babelsberg erlebbar. An 19 Stationen führt der digitale Rundgang durch mehr als ein Jahrhundert deutscher Geschichte – unter dem Namen «Campus Griebnitzsee – (Un)sichtbarer Ort deutscher Geschichte».

Das Gelände sei ein Ort, an dem sich die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts «wie unter einem Brennglas» zeige, heißt es beim Verein Inwole, der die Tour gemeinsam mit dem Förderverein des Potsdam Museums entwickelt hat.





Schauspieler Christian Näthe hat die Audio-Tour eingesprochen

Einst befand sich dort das Zentraldepot des Deutschen Roten Kreuzes, später nutzten sowjetische Besatzungstruppen das Areal. Zu DDR-Zeiten war dort die Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft angesiedelt, unmittelbar an den Grenzanlagen der Berliner Mauer. Historische Fotos, Karten und Dokumente ergänzen den Rundgang, den der Potsdamer Schauspieler Christian Näthe eingesprochen hat.

Den Audio-Walk können sich Interessierte kostenlos über die PotsdamHistory App auf ihr Smartphone herunterladen und sich damit über das Gelände führen lassen. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) gibt den offiziellen Startschuss für die Nutzung in der App.