Berlin (dpa/bb) – Ein 18-Jähriger hat bei einem Angriff in einem Park in Berlin-Hellersdorf mehrere Stichverletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde er von mehreren Unbekannten mit einem Messer attackiert. Der 18-Jährige trug mehrere Schnitt- und Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers davon, wie es hieß.

Der junge Mann wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben einer Polizeisprecherin bestand keine Lebensgefahr.





Den Angaben zufolge wurde die Polizei am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr zum Park Hellwichstorp im Ortsteil Hellersdorf alarmiert. Die Täter sollen in Richtung des U-Bahnhofs Hellersdorf geflüchtet sein.