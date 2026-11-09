Berlin (dpa/bb) – Ein 18-Jähriger ist am Sonntagabend in Berlin-Spandau bei einem Messerangriff verletzt worden. Zwei Verdächtige im Alter von 20 und 40 Jahren wurden noch am Tatort festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann erlitt den Angaben zufolge Stiche in den Rücken und Schnittverletzungen an den Armen. Er schwebt nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung gibt es noch keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.

In Berlin kommt es immer wieder zu teils folgenschweren Messerattacken. Zuletzt waren in der Nacht zum Sonntag zwei Männer bei Messerangriffen in Kreuzberg schwer verletzt worden. Im Jahr 2025 registrierte die Polizei in der Hauptstadt laut Kriminalstatistik 3.599 Fälle im Bereich «Messerangriff». Das waren 5,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Etwa die Hälfte der Fälle waren Drohungen. Die Polizei ermittelte 1.906 Verdächtige.



