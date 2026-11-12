Berlin (dpa/bb) – Nach einem Angriff mit zahlreichen Schüssen auf einen 20-jährigen Mann in Berlin-Adlershof im September hat die Polizei inzwischen sieben junge Männer und Frauen als Verdächtige gefasst. Zwei Brüder im Alter von 19 und 22 Jahren sitzen seit dem 23. September in Untersuchungshaft, zwei 21-jährige und eine 18-jährige Frau seit dem 24. September, wie die Polizei mitteilte.

Zwei weitere Männer im Alter von 21 und 22 Jahren wurden in den vergangenen zwei Wochen festgenommen und befinden sich ebenfalls in Untersuchungshaft.





Bei dem Anschlag und der Verfolgungsjagd nach dem Mann in der Nacht zum 11. September wurden 17 Schüsse abgefeuert. Mehrere Menschen mit Autos waren beteiligt. Das 20-jährige Opfer wurde getroffen, verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Seit längerem werden in Berlin Auseinandersetzungen zwischen Kriminellen zunehmend mit Schusswaffen ausgetragen, oft spielt sich die Gewalt in der organisierten Kriminalität ab.