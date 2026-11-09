Potsdam (dpa/bb) – Wieder Jugendgewalt in Potsdam: Ein 17-Jähriger soll einen anderen Jugendlichen im Stadtteil Schlaatz mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Ermittler prüfen, ob Zusammenhänge zu anderen Fällen von Jugendgewalt im Stadtgebiet Potsdam bestehen.

Wie die Polizei berichtete, waren der Jugendliche und eine Frau am Sonntag von einer Gruppe aus vier männlichen Personen angesprochen worden. Ein 17-Jähriger aus der Gruppe habe von dem Jugendlichen dann Bargeld gefordert. Als dieser sich weigerte, habe der Verdächtige zugeschlagen. Als das Opfer dann Bargeld herausgab, flüchtete die Gruppe.





Vier Personen seien kurze Zeit später in der Nähe entdeckt worden – unter ihnen sei auch der 17 Jahre alte Tatverdächtige gewesen, teilte die Polizei mit. Bei einer Durchsuchung fand die Einsatzkräfte auch die Beute.

Nach Jugendgewalt in Potsdam sitzen mehrere Verdächtige in Untersuchungshaft. Immer wieder kommt es zu Raubstraftaten und räuberischer Erpressung. Die Polizeipräsenz wurde verstärkt. Brandenburgs Innenminister Jan Redmann (CDU) sprach von einer Machtdemonstration der Täter.