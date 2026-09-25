Berlin (dpa) – Im Berliner Stadtteil Steglitz ist ein 17-Jähriger angeschossen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Jugendliche werde notoperiert, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Die Mordkommission habe im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen.

Zu den Hintergründen des Vorfalls machte die Polizei in der Nacht keine weiteren Angaben. Die Polizei war demnach am Donnerstagabend kurz nach 22.00 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen in der Düppelstraße fanden die Beamten den Jugendlichen mit lebensgefährlichen Schussverletzungen vor.



