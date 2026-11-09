Berlin (dpa/bb) – Ein Unbekannter soll in Berlin-Hellersdorf eine 17-Jährige mit einer Schusswaffe gegen den Kopf geschlagen und dadurch verletzt haben. Nach Informationen der Polizei bedrohte der augenscheinlich verletzte Mann die Jugendliche bei dem Vorfall am Sonntagabend mit der Waffe und forderte sie auf, ein Taxi zu rufen.

Die 17-Jährige sei stattdessen mit der Polizei in Kontakt getreten. Daraufhin habe der Mann zugeschlagen. Die Einsatzkräfte fanden die Jugendliche wenig später mithilfe eines Zeugen bewusstlos, heißt es weiter. Nach ambulanter Behandlung wurde sie einer Familienangehörigen übergeben. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat und sucht Zeugen.



