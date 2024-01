Pritzwalk (dpa/bb) – Ein 15 Jahre alter Jugendlicher hat einen 16-Jährigen in Pritzwalk bewusstlos getreten. Die beiden Teenager trafen am Montagnachmittag zufällig aufeinander, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach stieß der 15-Jährige den 16-Jährigen zu Boden und trat ihm gegen den Kopf, worauf der Ältere das Bewusstsein verlor. Der Teenager wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 15-jährige mutmaßliche Angreifer wurde seinen Eltern übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Weiteres zu den Hintergründen war zunächst nicht bekannt.