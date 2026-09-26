Berlin (dpa/bb) – Bei einer Demonstration gegen die Wehrpflicht in Berlin-Wedding sind am Freitag 16 Menschen vorübergehend festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden zudem elf Strafanzeigen aufgenommen, unter anderem wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.

Zunächst war die Polizei von einem friedlichen Verlauf und rund 2.400 Teilnehmenden ausgegangen. Nun aktualisierte sie die Zahl auf etwa 3.400 und berichtete von den Festnahmen und Strafanzeigen.





Während des Streiks hatten offenbar mehrere Menschen auf dem Dach der Schillerbibliothek Pyrotechnik gezündet und ein Plakat angebracht. Außerdem sei es während der Versammlung zu Sprechchören mit «strafrechtlich relevantem Inhalt» gekommen, hieß es weiter von der Berliner Polizei.

Der Schulstreik zum Thema «Krieg und Krise frisst dein Leben» fand von etwa 11.00 bis 16.30 Uhr auf dem Leopoldplatz in Wedding statt.

Die vorübergehend Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Rund 200 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz.