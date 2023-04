Potsdam (dpa/bb) – Auch in diesem Jahr werden die Wiesen im Schlosspark Sanssouci wieder von tierischen Hilfskräften gepflegt: Die ersten 50 Schafe werden am Freitagvormittag auf die nördliche Wiese hinter dem Schloss Sanssouci getrieben, wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten berichtete. Weitere 100 Schafe und Lämmer sollen in den kommenden Tagen folgen.

Die Tiere sollen bis November das Gras auf insgesamt 15 Hektar Wiesenflächen auf ökologische Weise kurz halten. Anders als die schweren Maschinen, mit denen bis 2018 die Wiesen gemäht wurden, verbrennen die Schafe keinen Diesel und verdichten den empfindlichen Parkboden nicht so sehr.

Zum Einsatz kommen nach Angaben der Stiftung Guteschafe, eine der ältesten Hausschafrassen, die ursprünglich aus Schweden stammt. Die Tiere seien sehr robust und genügsam, daher würden sie regelmäßig in Naturschutzgebieten eingesetzt. Zudem seien die Guteschafe neugierig und entspannt im Kontakt mit Menschen. Die Herde im Park Sanssouci wird täglich von einem Schäfer betreut.

Die Schlösserstiftung bittet die Besucher, die mit mobilen Elektrozäunen eingefassten Weiden nicht zu betreten und Hunde im gesamten Schlosspark an der Leine zu führen.