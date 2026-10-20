Berlin (dpa/bb)- Zwei 15-Jährige sind auf E-Scootern vor der Polizei geflohen. Als Einsatzkräfte bei einem Jugendlichen zu Hause auftauchten, wurden sie von dessen Vater angegriffen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten setzten den Angaben zufolge Reizstoff gegen den 45-Jährigen ein.

Die beiden 15-Jährigen waren wegen ihrer besonders hohen Geschwindigkeit einer Streife in Biesdorf aufgefallen. Als die Beamten die Jugendlichen stoppen wollten, flohen diese laut Polizei. Einer sei entkommen, der andere von der Streife verfolgt worden. Dabei habe der Jugendliche mehrfach versucht, den Polizeiwagen auszubremsen. Anschließend stoppte die Polizei den Jugendlichen und nahm ihn vorläufig fest.





Den anderen Jugendlichen traf die Polizei an seiner Wohnanschrift an. Dort kam es zum Angriff auf die Einsatzkräfte. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.