Berlin (dpa) – Vierzehn Jahre nach dem mutigen Einsatz und dem Tod des damals 20-jährigen Jonny K. in Berlin ist eine Gedenkskulptur enthüllt worden. Die Statue in einem nach ihm benannten kleinen Park in Spandau soll Jonny K. als jungen Berliner sichtbar machen und ihm als mutiges Beispiel einen besonderen Platz im Stadtbild geben.

«Mein Bruder wird Berlin und sein Stadtbild dank dieser Skulptur für immer positiv verändern», sagte Jonnys Schwester Tina K. bei der Enthüllung der Skulptur. Das Kunstwerk soll auch den Leitgedanken des Parks aufgreifen: Gewaltprävention, Toleranz und ein respektvolles Miteinander.





Fall sorgte bundesweit für Bestürzung

Jonny K. wollte einem Freund bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Männer in der Nacht des 14. Oktober 2012 am Alexanderplatz zu Hilfe eilen. Mehrere junge Männer der anderen Gruppe griffen ihn an und schlugen auf ihn ein. Jonny K. erlitt dabei schwere Hirnblutungen und starb später an seinen Verletzungen.

Der Vorfall sorgte bundesweit für große Bestürzung und entfachte eine öffentliche Diskussion über den Umgang mit jugendlichen Gewalttätern und Zivilcourage.

Zusammen mit Unterstützern gründete seine Schwester Tina K. den Verein «I am Jonny e. V.», der sich bis heute mit Workshops und Angeboten an Schulen dafür einsetzt, dass Jugendliche mehr Mut zum Eingreifen zeigen. Sie war auch an der Auswahl des Künstlers, der die Skulptur schaffte, beteiligt.