Berlin (dpa/bb) – Ein 13-jähriges Mädchen ist in der Nacht in Prenzlauer Berg angefahren und erheblich verletzt worden. Sie erlitt der Polizei zufolge mehrere Knochenbrüche. Ein 50-Jähriger sei in der Nacht auf der Prenzlauer Allee in Richtung Danziger Straße gefahren. An einer Kreuzung rannte die 13-Jährige der Polizei zufolge plötzlich auf die Fahrbahn.

Der Fahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr gegen das Mädchen, wie es hieß. Sie kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Dazu, warum die 13-Jährige um 1:30 Uhr alleine unterwegs war, konnte die Polizei keine Angaben machen.



