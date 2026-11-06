Berlin (dpa) – Die Berliner Polizei hat eine aufwendige Suche nach einer vermissten 13-jährigen Schülerin aus Marzahn gestartet. Eingesetzt wurden dabei am Nachmittag im Osten Berlins auch Spürhunde, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Ermittler schließen ein Verbrechen nicht aus.

Lisa T. wird seit Dienstag vermisst. «Es ist derzeit anzunehmen, dass sich Lisa nicht freiwillig aus ihrem häuslichen Umfeld entfernt hat», teilte die Polizei mit. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte: «Es besteht der Anfangsverdacht für eine Straftat.» Weitere Angaben wollte er nicht machen.





Das Mädchen habe ihr Wohnhaus am Dienstag gegen 7.20 Uhr verlassen, um gegen 7.30 Uhr vom Barnimplatz zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße zu fahren. Dort sei sie jedoch nicht angekommen.