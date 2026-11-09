Berlin (dpa) – Der mutmaßliche Entführer und Mörder der 13-jährigen Lisa aus Berlin-Marzahn ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein 22-jähriger Mann. Er soll nach dpa-Informationen die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Zuvor hatten die «Welt» und «Bild» berichtet.

Der Mann wurde mit einer lebensgefährlichen Schussverletzung in dem Haus im Osten Brandenburgs gefunden, in dem am Sonntagnachmittag auch die Leiche des Mädchens entdeckt wurde. Der 22-Jährige soll versucht haben, sich mit einer Schusswaffe zu töten, als Polizisten das Haus kontrollierten. Er befindet sich laut Staatsanwaltschaft in einem kritischen Zustand und wird in einem Krankenhaus behandelt.





Eine Mordkommission des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) ermittelt weiter zu den Umständen der Entführung und der Tötung.