Berlin (dpa/bb) – Seit Dienstagmorgen wird ein 13-jähriges Mädchen in Berlin vermisst. Das Mädchen habe gegen 7.15 Uhr die Wohnung seiner Eltern in Marzahn verlassen und sei seitdem verschwunden, teilte die Polizei mit. Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte ein Polizeisprecher, die Hintergründe seines Verschwindens seien bislang ungeklärt.

Die Vermisste ist den Angaben zufolge schlank, etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und hat dunkle Haare. Zuletzt habe sie eine schwarze Winterjacke, ein graues Oberteil, eine blaue Jeans und weiße Turnschuhe getragen. Zudem habe sie einen schwarzen Rucksack bei sich. Die Polizei fahndet mit Fotos nach dem Mädchen und bittet um Hinweise.



