Berlin (dpa/bb) – Eine 13-Jährige ist in Berlin-Westend an einer Ampel von einem abbiegenden Auto überrollt und schwer verletzt worden. Das Mädchen wollte am Mittwochmittag an einer Kreuzung den Spandauer Damm überqueren, wie die Polizei mitteilte. Eine 92-Jährige erfasste demnach das Kind mit ihrem Wagen.

Ein Kinderarzt, der zufällig vor Ort war, übernahm die Erstversorgung. Danach wurde das Kind zur Behandlung seines gebrochenen Beins in eine Klinik gebracht. Die Seniorin stand ebenfalls unter dem Eindruck des Geschehens und wurde in einer Klinik ärztlich versorgt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die Frau und das Kind grün.



