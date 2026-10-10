Darmstadt (dpa) – Energie Cottbus hat einen Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga aus der Hand gegeben. Bei Darmstadt 98 unterlag das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz mit 1:3 (1:1). Im ersten Pflichtspielduell beider Vereine vor 17.333 Zuschauern am Böllernfalltor hatte Justin Butler Cottbus bereits in der vierten Minute in Führung gebracht. Noah Weißhaupt (36.), Aleksandar Vukovic (77.) und Yannik Lührs (88.) drehten die Partie.

«Ich möchte nicht sagen, wie sauer ich bin und wie traurig», sagte Wollitz über den Spielverlauf bei «Sky». Dabei erwischten die Gäste aus der Lausitz einen Blitzstart. Nach einem langen Pass von King Manu aus der Abwehr heraus nutzte Justin Butler einen Stellungsfehler des Darmstädter Abwehrspielers Vukovic und schob frei vor Schlussmann Marcel Schuhen ein (4. Minute).





Cigerci und Butler vergeben Großchancen

Zwölf Minuten später vergab Tolcay Cigerci freistehend aus rund acht Metern. In der 20. Minute scheiterte Butler zunächst per Kopf am glänzend haltenden Schuhen, in der 33. Minute per Fuß. Anstatt für eine frühe Vorentscheidung zu sorgen, musste Cottbus den Ausgleich durch Noah Weißhaupt nach einem überlegten Zuspiel von Ho-Jae Lee (36.) hinnehmen. «Wir und auch ich hatten sehr gute Chancen, die ich leider nicht nutzen konnte. Danach haben wir nachgelassen und unser Spiel nicht mehr gemacht», sagte Torschütze Butler.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Darmstadt zunächst agiler, ehe das Spiel verflachte. In der Schlussphase drehten beide Mannschaften noch einmal auf, wobei sich die Hausherren ein Chancenplus erarbeiteten und durch Vukovic (77.) das Spiel drehten. Lührs setzte dann den Schlusspunkt.