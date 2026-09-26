Berlin (dpa) – Die Fußballerinnen von Zweitliga-Aufsteiger Hertha BSC haben eine Überraschung in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals verpasst. Die Mannschaft von Hertha-Trainer Tobias Kurbjuweit unterlag dem Bundesligisten 1. FC Köln im Amateurstadion am Wurfplatz mit 1:2 (1:1).

Bereits nach 14 Minuten hatte Dora Zeller die Favoritinnen aus der Domstadt in Führung gebracht. Doch die Berlinerinnen, die aus den vergangenen sieben Pflichtspielen mit sieben Siegen heimgekehrt waren, wehrten sich und kamen nach 37 Minuten durch ihre Toptorjägerin Elfie Wellhausen zum Ausgleich.





Doch die Gäste gingen sechs Minuten dem Seitenwechsel durch Pauline Bremer erneut in Front. Die Berlinerinnen mühten sich, doch der Bundesligist stand im zweiten Abschnitt sicherer als in der ersten Halbzeit.