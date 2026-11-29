Berlin (dpa/bb) – In Berlin leben laut Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) insgesamt 12.700 Menschen mit HIV oder Aids. Der überwiegende Anteil (10.900) sind Männer, 1.770 Frauen sind betroffen. Etwa 830 Menschen haben der Schätzung zufolge keine Diagnose, wissen also selbst nichts von ihrer Infektion.

Diese Menschen sind nach Ansicht der Berliner Aidshilfe besonders wichtig für die Prävention: Ohne Diagnose haben sie keinen Zugang zu einer Therapie und können bei ungeschütztem Sex das Virus weitergeben. «Es kommt leider immer noch viel zu häufig vor, dass Menschen bereits mit Aids definierenden Erkrankungen wie zum Beispiel einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert werden», sagt Jens Petersen von der Berliner Aidshilfe.





Die Immunschwächekrankheit Aids wird durch das HI-Virus hervorgerufen. Von Aids spricht man, wenn das Immunsystem aufgrund der HIV-Infektion so geschwächt ist, dass bestimmte, teils lebensbedrohliche Erkrankungen auftreten.

Grippeähnliche Symptome gefolgt von symptomfreier Phase

HIV-Diagnosen werden oft erst Jahre nach der Infektion gestellt. Die Symptome einer HIV-Infektion können von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein. Kurz nach einer Infektion können nach Angaben der Berliner Aidshilfe grippeähnliche Symptome wie Fieber, Hautausschlag oder geschwollene Lymphknoten auftreten. Anschließend gibt es meist eine lange Zeit ohne Symptome, während der die Viren den Körper aber weiter schädigen.

2025 haben sich den RKI-Schätzungen zufolge in Berlin 230 Menschen neu mit HIV angesteckt. 150 dieser Ansteckungen gehen laut RKI auf sexuelle Kontakte zwischen Männern zurück, 35 auf heterosexuelle Kontakte und 40 auf Drogengebrauch. Bei etwa 280 Menschen wurde 2025 in Berlin erstmals HIV diagnostiziert, davon hatten 85 bereits einen fortgeschrittenen Immundefekt und 45 Aids. 2025 starben 100 Menschen mit HIV in Berlin.

Von den 11.900 in Berlin lebenden Menschen, die eine HIV-Diagnose haben, bekommen fast alle, nämlich 11.200, eine sogenannte antiretrovirale Therapie. Diese verhindert, dass sich das HI-Virus weiter vermehrt. Wird die Infektion behandelt, kann man auch mit HIV gut und lange leben. Die Aidshilfe weist darauf hin, dass Menschen unter einer erfolgreichen Therapie das Virus nicht mehr weitergeben können, auch nicht beim ungeschützten Sex. Daher ist es so wichtig, bislang unentdeckte HIV-Infektionen durch Tests zu erkennen und den Betroffenen eine Therapie zu ermöglichen.

Häufigkeit von Tests individuell

Wie oft man einen Test machen sollte, hängt der Berliner Aidshilfe zufolge vom individuellen Sexualverhalten und den persönlichen Risiken ab. «Wer wechselnde Sexualpartner*innen hat oder häufiger sexuelle Risiken eingeht, sollte regelmäßige HIV- und STI-Tests in die Gesundheitsvorsorge integrieren», sagt Petersen. STI ist die englische Abkürzung für sexually transmitted infections, also sexuell übertragbare Infektionen. Gemeint sind etwa Syphilis und Gonorrhö.

Um die Rate an Tests zu erhöhen, hat die Berliner Aidshilfe die Kampagne «Das Ende von Aids bist du» gestartet, die sensibilisieren und motivieren soll, sich testen zu lassen. «Denn wer frühzeitig getestet und behandelt wird, erkrankt heute so gut wie nie mehr an Aids», sagt Petersen. Wichtig sei, dass Testangebote niedrigschwellig, anonym und diskriminierungsfrei zugänglich seien. Das gelte besonders auch für Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung.