Berlin (dpa/bb) – Das Jubiläumswochenende des Hamburger Bahnhofs hat am Samstag und Sonntag rund 110.000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Der Hamburger Bahnhof feierte sein 30-jähriges Bestehen an diesem Wochenende mit einer besonderen Aktion – das Berliner Museum öffnete durchgehend die ganze Nacht. Insgesamt war es 30 Stunden lang offen: Von Samstag 11 Uhr bis Sonntag 18 Uhr.

«Die Schlange geht immer noch bis auf die Straße», sagte Sprecherin Fiona Geuß am Sonntag gegen 17 Uhr. Und das, obwohl das Museum nur noch eine Stunde offen habe.





Besucher konnten gleich mehrere Ausstellungen bei kostenlosem Eintritt besuchen. Auch Konzerte, Führungen und andere Programmpunkt standen auf dem Programm, auch nachts.

Museum spricht von Besucherrekord in diesem Jahr

Das Museum spricht schon jetzt vom besucherstärksten Jahr in der Geschichte des Hauses. 600.000 Menschen hätten den Hamburger Bahnhof bislang besucht. Das sei dreimal so viel wie 2022. »Das zeigt, was möglich ist, wenn sich ein Museum öffnet und dem Publikum neue Zugänge zur Kunst bietet. Doch der wahre Erfolg liegt darin, dass Menschen sagen: Der

Hamburger Bahnhof ist auch mein Museum», teilten die Direktoren Sam Bardaouil und Till Fellrath, Direktoren Hamburger Bahnhof mit.

Der Hamburger Bahnhof ist eines der wichtigsten Ausstellungshäuser der Hauptstadt und wurde im November 1996 eröffnet. Früher wurde das Gebäude im 19. Jahrhundert als Bahnhof genutzt. Das Museum, das in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs liegt, trägt auch den Titel Nationalgalerie der Gegenwart.