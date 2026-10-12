Berlin (dpa) – Um die Zahl der Totgeburten weltweit zu senken, wollen die Stiftung Gates Foundation und die Non-Profit-Organisation Wellcome Leap 100 Millionen US-Dollar investieren. Ihre Initiative «Uzima: A Stillbirth Prevention Programm» soll zeigen, dass sich die Totgeburten-Rate in ausgewählten Ländern innerhalb von zehn Jahren halbieren lässt, wie die Organisatoren mitteilten. Weltweit kommen demnach jedes Jahr fast zwei Millionen Babys tot zur Welt.

Besonders betroffen seien Länder in Subsahara-Afrika. Dort sollen im Zuge des Programms Lösungen erprobt werden, um Komplikationen und Risiken während der Schwangerschaft und Geburten früher zu erkennen. Ziel sei es, erfolgreiche Ansätze auch in anderen Ländern einzusetzen.





In Deutschland ist die Rate an Totgeburten entgegen dem europäischen Trend zuletzt gestiegen. Die genauen Ursachen sind weitgehend unklar, vermutet wird ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren.