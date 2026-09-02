Berlin (dpa/bb) – Zum 100-jährigen Geburtstag des Berliner Funkturms hat die Messe Berlin ein ganzjähriges Programm organisiert. Einige Veranstaltungen und Aktionen stehen noch an. So veröffentlicht die Messe am 3. September einen gut einstündigen Podcast mit dem Stabstellenleiter der Messe, Michael Pfeiffer, der persönliche Anekdoten und viel Wissenswertes zur Geschichte des Funkturms teilt.

Zwischen dem 3. und 7. September verlost die Messe zudem 100 Funkturmtickets, mit dem die Gewinner und Gewinnerinnen kostenlos auf die Aufsichtsplattform in 126 Metern Höhe gelangen können.





Am 10. Oktober plant die Messe eine 20er Jahre Jubiläumsnacht im Restaurant des Funkturms mit einem speziellen Dinner und Livemusik – alles im Flair der 20er Jahre.

Lichtbotschaft in Morsecode

Im November soll am Funkturm wieder gesendet werden – allerdings keine Radiowellen, sondern Lichtsignale. Per Morsecode soll eine Botschaft über den Berliner Himmel geschickt werden. Wer sie entschlüsselt, kann erneut etwas gewinnen.

Die Aussichtsplattform steht derweil auch ohne gewonnenes Los Besucherinnen und Besuchern an den meisten Tagen offen. Tickets können auf den Messeseiten im Internet gekauft werden. Das Restaurant ist stets am Wochenende geöffnet.

Der Funkturm wurde nach gut zweijähriger Bauzeit am 3. September 1926 im Rahmen der dritten Großen Deutschen Funkausstellung – der späteren IFA – eröffnet. Auch der 100. Geburtstag fällt in diesem Jahr mit dem Messestart zusammen. Die IFA läuft vom 4. bis zum 8. September auf dem Messegelände direkt am Funkturm.