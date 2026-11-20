Berlin (dpa) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird zum 10. Jahrestag des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt in Berlin an dem Gedenken am Breitscheidplatz teilnehmen. Das teilte das Bundespräsidialamt der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

Wie in den Vorjahren werden zu der Gedenkveranstaltung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche neben Betroffenen auch Vertreter aus Politik und Gesellschaft erwartet. Anschließend soll am Mahnmal «Der Riss» an der Kirche schweigend der Opfer gedacht werden. Zur Uhrzeit der Tat um 20.02 Uhr werden wieder die Kirchenglocken läuten.





Wegen der Teilnahme von Steinmeier finden die Andacht in der Kirche und das Gedenken am Mahnmal unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen statt, wie es auf der Internetseite der Gemeinde heißt. Die Zahl der Plätze in der Kirche sei deshalb begrenzt. Interessierte sollen ihre Teilnahme bis zum 30. November anmelden. Das Gedenken soll auch als Livestream im Internet übertragen werden.

Am 19. Dezember 2016 hatte ein islamistischer Terrorist einen Lkw gekapert und war damit in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gefahren. Der Attentäter tötete zwölf Menschen, viele Dutzend weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Ein 13. Opfer starb 2021 an den Folgen. Der Terrorist wurde später auf der Flucht in Italien von Polizisten erschossen.