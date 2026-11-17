Berlin (dpa) – Im größten Moment seiner ungewöhnlichen Karriere dachte Derry Scherhant noch vor der verspäteten Geburtstagsparty mit Familie und Freunden voller Liebe an seinen Opa. «Ich muss mit ihm reden. Ich freue mich so, wenn er glücklich ist. Ganz Berlin hat er für mich durchkurvt», sagte Jürgen Klopps schneller Außenstürmer nach seinem Turboauftritt samt Torkrönung beim 5:0 gegen die Niederlande – einem Gala-Auftritt in seinem alten Heimatrevier, dem Olympiastadion.

Die rasante Entwicklung des seit sechs Tagen 24 Jahre alten Offensivmanns innerhalb weniger Wochen ist ein fast schon unwirkliches Kapitel in der Erfolgsstory des neuen Bundestrainers. Klopp erkannte etwas in Scherhant, was viele lange übersehen hatten. Für die vielen Kritiker, die in Jugendtagen nicht an ihn glaubten, hatte der Shooting-Star eine ganz andere Botschaft parat – die erahnen ließ, wie sehr er einst gelitten hat.





Maximal Regionalliga wurde prophezeit

«Vor ein paar Jahren hat man mir gesagt, dass ich es nicht schaffen kann zum Profi. Dann bin ich Profi geworden. Und dann hieß es trotzdem noch von einigen Leuten, es reicht nicht, es ist maximal Regionalliga für dich. Es ist einfach unfassbar, dass ich jetzt hier stehen darf mit der Genugtuung, es den Leuten bewiesen zu haben», sagte Scherhant und schämte sich nicht für seine Gefühle. «99 Prozent hätten gesagt, niemals. Ein Prozent hätte gesagt, vielleicht, wenn er hart an sich arbeitet», machte er eine klare Rechnung.

In Berlin war der junge Scherhant nicht in ein Nachwuchsleistungszentrum gekommen. Er spielte bei Viktoria und Tennis Borussia und landete dann doch noch bei der großen Hertha, wo ihn eine Art Hass-Liebe mit Trainer Pal Dardai verband. Erst nach dem Wechsel zum SC Freiburg etablierte er sich als Bundesliga-Profi.

Mit seinem Tempo, seiner Dynamik, ist Scherhant die Blaupause des Klopp’schen Außenstürmers in der Nationalmannschaft. Ein Glücksfall ist für ihn, dass der neue Bundestrainer Typen wie ihn liebt. Vier Länderspiele hat er inzwischen bestritten. Und nun auch noch ein wunderschönes Tor im DFB-Trikot erzielt.

Mit Liverpool-Star Florian Wirtz stand er anschließend zum TV-Interview auf dem Rasen. Selbstverständlich ist das alles für ihn nicht. «Ich bin dankbar, dabei sein zu dürfen. Ich versuche, jedes Spiel Vollgas zu geben, mein Maximum zu geben, so dass ich mir nichts vorwerfen kann», sagte Scherhant – und verabschiedete sich anschließend in seine Berliner Partynacht.