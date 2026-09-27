Berlin (dpa/bb) – 1.800 Polizisten sind wegen des Marathons in Berlin im Einsatz, um den Verkehr zu lenken und für Sicherheit zu sorgen. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Nach dem islamistischen Terroranschlag auf den Berliner Christopher Street Day (CSD) und anderen Angriffen stehen Großveranstaltungen weiterhin besonders im Fokus der Sicherheitsbehörden.

Die Polizei wies zudem darauf hin, dass in großen Teilen Straßen gesperrt sind, bis die 56.000 Läufer im Laufe des Vormittags und Mittags ihre Strecke absolviert haben. Die Straße des 17. Juni bleibt noch bis nächste Woche Mittwoch gesperrt. Straßenbahn- und Buslinien müssen zeitweise unterbrochen, umgeleitet, verkürzt oder geteilt werden. Die Berliner Stadtautobahn sowie der Tiergartentunnel sind nicht betroffen und frei befahrbar.



