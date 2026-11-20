Berlin (dpa/bb) - Die Frauen des 1. FC Union Berlin haben in der Fußball-Bundesliga eine deutliche 0:3 (0:2)-Niederlage gegen Bayer Leverkusen hinnehmen müssen. Vor 6072 Zuschauern an der Alten Försterei war das Spiel schon schnell entschieden.

Maja Sternad traf in der 9. Minute zum 0:1. 120 Sekunden legte Marlene Müller einen zweiten Treffer nach. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt sorgte Valentina Mädl mit dem Tor zum 0:3 (60.) für die Entscheidung.





Union wurde erst nach dem dritten Gegentreffer etwas druckvoller. Zu einem Tor reichte es jedoch nicht mehr. Am Ende stand das vierte Bundesliga-Spiel ohne Sieg in Serie. Zudem setzte es die dritte Heimniederlage in dieser Saison.

Nur drei Punkte Vorsprung auf Abstiegsplatz

Eigentlich schielte Union zu Saisonbeginn in Richtung oberes Tabellendrittel. Nun muss das Team von Trainerin Marie-Louise Eta eher nach unten schauen. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt für den Tabellenachten vor den weiteren Begegnungen des 11. Spieltags weiterhin nur drei Zähler.

Auch nach der Länderspiel-Pause geht es für Union mit einem Heimspiel weiter. Am 13. Dezember ist der bislang punktlose Aufsteiger und Tabellenletzte 1. FSV Mainz 05 zu Gast in der Alten Försterei.

Mittelfeldspielerin Lina Hausicke kann dann nicht mitwirken. Die frühere Bremerin sah gegen Leverkusen ihre fünfte Gelbe Karte. Vor dem Spiel wurde sie für ihr 200. Bundesliga-Spiel geehrt, das sie in der vergangenen Woche bei 0:2-Niederlage bei Werder Bremen bestritten hatte.