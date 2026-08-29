Freiburg/Berlin (dpa/bb) - Die Frauen des 1. FC Union Berlin haben in der Fußball-Bundesliga die zweite Niederlage im zweiten Spiel kassiert. Eine Woche nach der 1:4-Heimniederlage gegen Meister Bayern München zum Auftakt der neuen Spielzeit blieb die Mannschaft von Trainerin Marie-Louise Eta auch beim 0:1 (0:0) beim SC Freiburg ohne Punkte.

Bei warmer Witterung musste Union vor 1.806 Zuschauern im Freiburger Dreisamstadion kurzfristig auf Stamm-Torhüterin Cara Bösl verzichten. Für sie rückte Torfrau Nadine Böhi in den Kasten. Die Schweizerin konnte beim 1:0 der Freiburgerinnen durch einen Kopfballtreffer von Lisa Karl in der 54. Minute nach einer Ecke wenig ausrichten. Insgesamt zeigte sich Union nicht so effizient wie Freiburg.





Die nächste Möglichkeit, dies zu verändern, besteht am 7. September um 18.00 Uhr (MagentaSport) gegen die Spitzenmannschaft von Eintracht Frankfurt.