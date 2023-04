Der Bodensee-Radweg: Seit 40 Jahren ein Magnet für Genussradler.

Biketouren zwischen Hügeln, Blumeninseln und Badepausen – die Bodenseeregion gehörte laut ADFC-Radreiseanalyse im Jahr 2021 zu den drei beliebtesten Radreiseregionen in Deutschland. Der Bodensee-Radweg, vom ADFC als Qualitätsradroute mit vier Sternen zertifiziert, bietet dieses Jahr zu seinem 40-jährigen Bestehen reizvolle Dreiländererlebnisse mit Alpenpanorama und Seeblick sowie eine durch ein Qualitäts- und Netzwerksmanagement ständig optimierte Infrastruktur.

Wer nicht gleich die kompletten 260 Kilometer rund um Deutschlands größten See – je nach Genussbedürfnis sind hierbei fünf bis acht Etappen einzuplanen – anpacken möchte, kann die Hauptroute auch auf zahlreichen Tagestouren unterschiedlichen Charakters erkunden und mit Abstechern ins Umland bereichern.

Radtouren mit Aussicht

Die Panorama-Radrunde am Lindauer Bodensee beispielsweise folgt zunächst dem Bodensee-Radweg von Lindau über Wasserburg bis Nonnenhorn und führt dann in einer großen Schleife durchs Hinterland mit seinen Obstplantagen, Weinreben und urigen Dörfern zum Ausgangspunkt zurück. Als Rast- oder Picknickplätze bieten sich die sechs auf dem Weg liegenden Aussichtspunkte an.

Bequeme Doppelliegen bieten dort Entspannung für müde Beine und Videostationen spannenden Wissensinput für interessierte Radler. Unter www.echt-bodensee.de/radfahren gibt es weitere Tourentipps, Karten mit allen Radverleih- und Ladestationen sowie Informationen zum Jubiläumsprogramm 40 Jahre Bodensee-Radweg.

Mit Rad und Schiff

Am Bodensee lassen sich zahlreiche Radtouren auch per Schiff verkürzen. Gleich zwei Seeüberquerungen sind bei der rund 32 Kilometer langen Rundtour eingeplant, die in Uhldingen-Mühlhofen startet und endet. Genussradler fahren zunächst auf dem Bodensee-Radweg und kommen zwischen Seefelden und Nußdorf unter anderem zur barocken Wallfahrtskirche Birnau, wo sich ein erster Stopp inklusive Weitblick und Kunstgenuss anbietet. Von Überlingen bringt die „MS Seegold“ Radler und Räder auf die andere Seeseite.

Bei Litzelstetten lohnt sich ein Abstecher auf die Blumeninsel Mainau, bevor es mit der Fähre von Konstanz-Staad nach Meersburg, der kleinen Stadt mit verwinkelten Gassen und mittelalterlicher Burg, zurück ans Nordufer geht. Tipp: Das Biketour-Ticket für den Überlinger-See schont den Geldbeutel. Und die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) transportieren Fahrräder an Montagen vor dem 3. Juli und nach dem 12. September sogar kostenlos. Die Nebensaisonen im Frühling und Herbst bieten neben günstigeren Übernachtungs-Tarifen übrigens auch mehr Platz auf den Radwegen.

