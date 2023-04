Rezepttipp: Gegrillter Kartoffelsalat mit Bierdressing.

Allen Veggie-Trends zum Trotz: Beim Grillen will die Mehrheit der Menschen in Deutschland nicht auf Fleisch verzichten. In einer auf dem Online-Portal Statista veröffentlichten Umfrage zum Lieblingsgrillgut lag das Steak bei rund 46 Prozent der Befragten vorn, gefolgt von der Bratwurst mit knapp 20 Prozent. Gemüse landete mit etwa zehn Prozent auf Platz 3 vor dem Grillkäse und dem Fisch mit jeweils etwa 6,5 Prozent. Tofu spielt noch fast keine Rolle beim Grillen, für gerade einmal 1,4 Prozent ist er die liebste Grillspeise.

So wird das Grillen mit Fleisch zum Erfolg

Damit das Grillen gerade mit Fleisch zum Erfolg wird, sollte man allerdings einige Tipps beachten. „Das Grillfleisch nicht direkt vom Kühlschrank auf den Grill legen, sondern etwa 30 Minuten vorher herausnehmen und mit Folie abdecken“, rät etwa Julia Klose, Biersommelière bei der Brauerei C. & A. Veltins.

Zudem sollte man immer qualitativ gute Grillkohle verwenden, das DIN-plus-Logo sei ein Anhaltspunkt dafür. Bei der Planung seien die Vorlaufzeiten fürs Marinieren und das Erhitzen etwa eines Kohlegrills zu berücksichtigen. „Mehr Komfort hat man mit professionellem Grillwerkzeug, etwa aus Edelstahl 18/10, andere Materialien können im Freien oder in der Spülmaschine rosten“, so Klose. Die Biersommelière hat für diesen Sommer diesen Rezepttipp:

Gegrillter Kartoffelsalat mit Bierdressing

Vorbereitungszeit: ca. 20 Minuten, Grillzeit ca. 15 Minuten

Zutaten: 600 g Kartoffeln (festkochend), Salz, 1 rote Zwiebel, 150 ml Veltins Pils, 2 EL dunkle Crema di Balsamico, 1 EL Senf (grobkörnig), Pfeffer, 5 EL Olivenöl, 1/2 Gurke, 1/4 Bd. Radieschen, 50 g getrocknete Tomaten (in Öl), 2 EL grüne Oliven (ohne Stein), 1/2 Bd. Schnittlauch.

Utensilien: Grill, Brett, Messer, Topf, Schüsseln, Schneebesen

Zubereitung: Grill vorheizen. Kartoffeln waschen und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Diese in Salzwasser ca. 10 Minuten kochen. In der Zwischenzeit Zwiebel schälen und in feine Ringe schneiden. Für das Dressing Veltins Pils, Balsamico und Senf verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Öl unter ständigem Rühren darunter schlagen. Kartoffeln abgießen, abtropfen lassen und auf dem vorgeheizten Grill 1 Minute von jeder Seite grillen. Zwiebeln auf dem Grill 1 Minute grillen. Gurke schälen, der Länge nach vierteln, Kerngehäuse entfernen, trocken tupfen und in Spalten schneiden. Tomaten abtropfen lassen und würfeln. Oliven abtropfen lassen. Schnittlauch waschen, trocken schütteln und grob klein schneiden. Alle vorbereiteten Zutaten, bis aufs Dressing, in einer Schüssel vermengen. Mit Dressing beträufeln.

Tipp: Zum Kartoffelsalat passt sehr gut Burrata, eine cremige Mozzarella-Variante.

Quelle: djd