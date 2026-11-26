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Edelmetallhändler in Deutschland müssen Kundengelder nicht von Geschäftsgeldern trennen. Die Global Gold Gruppe aus Berlin setzt als etablierter Edelmetallspezialist hingegen auf höchste Abwicklungssicherheit durch eine professionelle Treuhandabwicklung. Ein Treuhänder, der auf Edelmetalltransaktionen spezialisiert ist, prüft und überwacht jede Bestellung und Warenbewegung. Der Beitrag erklärt, welche Risiken diese Vier-Augen-Kontrolle in der Abwicklung abdeckt.





Leider gibt es in Deutschland bislang kein Gesetz für den Edelmetallhandel, das vorschreibt, dass Firmen, die mit Edelmetallen handeln, die Kundengelder strikt von den eigenen Firmengeldern trennen müssen. Deshalb hat sich die Global Gold Gruppe bewusst dazu entschieden, jede Bestellung des Siegfried Talers durch einen Treuhänder überwachen zu lassen, der sich auf den Edelmetallhandel spezialisiert hat. Mit dieser Treuhandabwicklung kann das Unternehmen eine große Sicherheitslücke schließen, wodurch Kunden beim Kauf des Siegfried Tales wieder Vertrauen gewinnen.

Warum die Abwicklungssicherheit beim Kauf von Edelmetallen eine große Rolle spielt

Im Edelmetallhandel spielt die Abwicklungssicherheit eine große Rolle. Investoren wünschen sich schließlich, dass die bestellte Ware auch bei ihnen oder in einem Hochsicherheitslager ankommt. Leider gibt es in Deutschland bislang keine verbindlichen Sicherheitsstandards für die Abwicklung und Lagerung von Edelmetallen. Dadurch werden gutgläubige Investoren mit betrügerischen Absichten angelockt und im schlimmsten Fall um ihr Geld gebracht.



Für Kunden, die sich für Gold- und Silberprägungen interessieren, ist es unmöglich nachzuvollziehen, ob Edelmetallhändler die Kundengelder von den Firmengeldern trennen. Es gibt auch noch keine bindende Regelung, dass sich Firmen, die mit Edelmetallprodukten handeln, als Verantwortlichkeitsmarke registrieren lassen müssen. Diese Unternehmen unterliegen nämlich einer regelmäßigen Überprüfung, was im Edelmetallhandel für mehr Sicherheit sorgen würde.

Aufgrund vergangener Meldungen scheint der Erwerb von Gold- und Silberprodukten für Kunden zunehmend mit einem höheren Risiko verbunden zu sein. Gerade im Edelmetallhandel investieren Kunden mitunter viel Geld, um die Edelmetalle als physischen Sachwert neben digitalen Wertanlagen im Portfolio zu haben. Wenn die Gold- oder Silberprägung nicht versichert ist, haben Kunden keinen Anspruch auf das investierte Geld. Insofern haben sie viel Geld in die Gold- und Silberprägung investiert, gehen jedoch trotz verbindlicher Bestellung leer aus.

Im Edelmetallhandel besteht jedoch nicht nur das Risiko, dass die bestellte Ware aufgrund logistischer Probleme nicht beim Kunden ankommt. Viele Kunden haben auch Angst, dass das Unternehmen, bei dem sie die Gold- und Silberprodukte bestellen, nicht seriös ist und das Gold und Silber nicht echt sind. Deshalb ist die Abwicklungssicherheit ein entscheidender Faktor beim Edelmetallkauf.

Abwicklungssicherheit beim Siegfried Taler – von der Zahlung bis zum Eigentumserwerb

Beim Kauf des Siegfried Talers spielen in erster Linie seine Qualität und die langfristige Wertentwicklung der Gold- und Silberprägungen eine Rolle. Ein nicht ganz unerheblicher Aspekt beim Kauf ist jedoch die Zahlungsabwicklung. Viele Kunden fragen sich zu Recht, was mit ihrem Geld passiert, denn zwischen der Zahlung und Übergabe der Eigentumsurkunde der Siegfried Taler liegen mehrere Schritte.

Ob Direktversand nach Hause oder Einlagerung in das Hochsicherheitslager Loomis: Die Global Gold Gruppe sorgt bereits vor einer Zahlung für maximale Transparenz, da sich das Unternehmen freiwillig internationalen Sicherheitsstandards unterworfen hat, um das Vertrauen in den Edelmetallhandel wieder zu stärken. So ist die Global Gold Gruppe ein renommiertes Unternehmen, das ausschließlich LBMA-zertifizierte Gold- und Silberprodukte bezieht. Die Global Gold Gruppe hat sich zur Eintragung als Verantwortlichkeitsmarke verpflichtet und lässt sämtliche Zahlungsabwicklungen zusätzlich durch einen Treuhänder verifizieren. Außerdem führt das Unternehmen eine jährliche Wirtschaftsprüfung durch. Solche Sicherheitsstandards sind im Edelmetallhandel selten, weswegen die Global Gold Gruppe einen wahren Vorreiter im Markt darstellt.

Erster Schritt: Vom Kaufauftrag zur Zahlungsabwicklung – was passiert mit dem Geld?

Im ersten Schritt erteilen Kunden der Global Gold Gruppe einen Bestellauftrag. Im Falle des Siegfried Talers entscheiden sie sich für außergewöhnliche Prägungen, die die Zeichnungen des bedeutenden Künstlers Hermann Rongstocks auf reines Gold und Silber bringen. Jeder Jahrgang des Siegfried Talers ist einzigartig, da er unvergessliche Szenen der Nibelungensage zeigt. Die Jahrgänge sind auch als „Der Ring“ bekannt. Wie bei allen Produkten folgt auf die Bestellung die vereinbarte Zahlung. Diese wird von der Global Gold Gruppe auf einem separaten Kundenkonto angelegt, das strikt vom Firmenkonto getrennt ist.

Als eines der wenigen Unternehmen in Deutschland geht die Global Gold Gruppe darüber hinaus völlig neue Wege: Das Unternehmen lässt jede einzelne Kundenbestellung durch einen Treuhänder überwachen. Eine der Hauptaufgaben des Treuhandunternehmens ist es, sicherzustellen, dass die Kunden die bestellte Ware am Ende auch tatsächlich als Eigentum erwerben. Die freiwillige Einbindung eines Treuhänders stellt den höchsten Standard in puncto Abwicklungssicherheit dar. Mit der doppelten Überprüfung von Bestellung und Zahlungsabwicklung trägt die Global Gold Gruppe nachweislich dazu bei, das Vertrauen der Kunden in den Edelmetallhandel zu stärken.

Das nach deutschem Recht agierende Treuhandunternehmen hat sich auf die Überwachung von Edelmetallkäufen spezialisiert. Es kann auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken und hat bereits über 100.000 Transaktionen erfolgreich abgewickelt. Bis der Siegfried Taler als Eigentum übertragen wird, sind viele Teilschritte nötig, die vom Treuhandunternehmen überwacht werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Siegfried Taler nach Hause oder in ein Hochsicherheitslager in der Schweiz geliefert werden.

Da ein Teil der Global Gold Gruppe wirtschaftsprüfungspflichtig ist, werden die Finanz- und Buchhaltungsdaten des Unternehmens auch regelmäßig von einem Wirtschaftsprüfer kontrolliert. Die Wirtschaftsprüfungsberichte der vergangenen Jahre liegen vollständig vor und wurden jeweils ohne Beanstandungen oder Einschränkungen testiert.

Zweiter Schritt: Warenabwicklung bis zum Eigentum des Käufers

Sobald die Zahlungsabwicklung über den Treuhänder abgeschlossen ist, werden die Siegfried Taler versendet. Die Global Gold Gruppe bezieht ausschließlich LBMA-zertifizierte Produkte von ausgewählten, LBMA-zertifizierten Prägeanstalten. Diese befinden sich unter anderem in Shanghai, Österreich und den USA.



Durch die Unterwerfung der LBMA-Standards stellt die Global Gold Gruppe sicher, dass die Siegfried Taler nach höchsten Standards produziert werden und den angegebenen Feingehalt tatsächlich enthalten. Bei Feingold liegt dieser bei 999,9 bei Feinsilber bei 999,0. Die LBMA (London Bullion Market Association) sorgt durch regelmäßige Kontrollen dafür, dass Hersteller von Gold- und Silbermetallen die Feingehaltsangaben auch langfristig einhalten.

Um Sicherheitsrisiken und -lücken zu vermeiden, bezieht die Global Gold Gruppe die Siegfried Taler direkt vom Produktpartner oder Hersteller. Die geprägten Siegfried Taler werden ohne Zwischenhändler aus Shanghai, Österreich oder den USA geliefert. Die Global Gold Gruppe übergibt die Siegfried Taler dann entweder an die Kunden oder lagert sie in deren Auftrag ohne Unterbrechung der Lieferkette bei der Loomis in der Schweiz ein. So kann für Kunden eine durchgehende Haftung des Herstellers garantiert werden.

Und wie wird aus dem Kauf rechtliches Eigentum?

Die Übertragung erfolgt gemäß §§ 929, 931 BGB. Das bedeutet, dass Kunden nach erfolgter Zahlung die rechtmäßigen Eigentümer des Siegfried Talers und anderer Gold- und Silberprodukte werden. Dies gilt auch, wenn die Produkte als Kundeneigentum in einem Hochsicherheitslager verwahrt werden und nicht persönlich übergeben wurden.

Dann erfolgt die Eigentumsübertragung gemäß §§ 929, 931 BGB durch Einigung und Abtretung des Herausgabeanspruchs gegenüber dem Lagerhalter. Somit wird der Käufer rechtlicher Eigentümer der Siegfried Taler und anderer Edelmetalle, auch wenn die Produkte nicht bei ihm zu Hause lagern, sondern in dem Hochsicherheitslager der Loomis für ihn verwahrt werden.

Die Global Gold Gruppe verwahrt ausschließlich Kundeneigentum. Sie ist kein Edelmetallfonds, handelt keine Edelmetalloptionen und bietet keine Edelmetallbeteiligungen, sondern ausschließlich physische Produkte an. Nur der Kunde als Eigentümer kann über seine Edelmetallprodukte im Lager verfügen. Für den Kunden besteht dementsprechend jederzeit der Herausgabeanspruch des Eigentümers.

Dritter Schritt (bei Einlagerung): Exakte Zuordnung der Ware dank eigens entwickelter Lagerlieferlogistik

Eine der wichtigsten und anspruchsvollsten Aufgaben ist die Einordnung der entsprechenden Lieferungen in die Lagerlieferlogistik. Hierbei handelt es sich um eine von der Global Gold Gruppe eigens entwickelte Software, die die Bestellungen den entsprechenden Kunden zuordnet. Die Entwicklung dieser intelligenten Software hat etwa 14 Jahre in Anspruch genommen. Sie wird kontinuierlich in Zusammenarbeit mit einem der weltweit größten Softwareunternehmen weiterentwickelt. Mithilfe dieser Software wird gewährleistet, dass jeder bestellte Siegfried Taler, der ins Hochsicherheitslager der Loomis geliefert wird, automatisch einem entsprechenden Kunden zugeordnet wird.

Jede Transaktion wird von einem Treuhänder überwacht. Jede Warenbewegung wird von einem Treuhänder kontrolliert und freigegeben. Kein Siegfried Taler kommt bei der Loomis an oder verlässt diese, ohne dass ein Treuhänder den Vorgang begleitet. Nach erfolgreicher Einlagerung wird die entsprechende Eigentumsurkunde ausgestellt. Diese wird ebenfalls von dem Treuhandunternehmen überprüft und bei Nichtbeanstandung freigegeben.

Das Treuhandunternehmen schafft zusätzliches Vertrauen auf allen Seiten, da sowohl Käufer als auch die Global Gold Gruppe von einer unabhängigen Kontrolle des gesamten Ablaufs profitieren. Seine Funktion lässt sich dabei mit der eines Notars bei einem Immobiliengeschäft vergleichen: Auch hier geht es darum, die Eigentumsübertragung rechtlich abzusichern, sämtliche Schritte nachvollziehbar zu dokumentieren und die Interessen der Beteiligten zu schützen. Die Gelder und Siegfried Taler werden erst dann freigegeben beziehungsweise übertragen, wenn alle vereinbarten Bedingungen erfüllt sind. So entsteht ein transparenter und verlässlicher Prozess, der mögliche Unsicherheiten und Risiken minimiert.

Fazit: Treuhandabwicklung gibt Sicherheit im Edelmetallhandel

In Deutschland gibt es viele Sicherheitslücken im Edelmetallhandel. Das schreckt viele Kunden davon ab, ihr Vermögen in Edelmetalle zu investieren. So besteht beispielsweise keine Verpflichtung, Kunden- und Firmengelder zu trennen oder Gold und Silber nur von zertifizierten Herstellern zu beziehen. Auch eine Pflicht zur Wirtschaftsprüfung besteht nicht, weshalb sich Kunden zu Recht um ihr Vermögen und die bestellte Ware sorgen.



Glücklicherweise gibt es Unternehmen, wie die Global Gold Gruppe, die sich freiwillig zu höchsten internationalen Sicherheitsstandards verpflichten, um Kunden die nötige Sicherheit und Transparenz im Edelmetallhandel zu bieten. Dazu gehören die Trennung von Kunden- und Firmengeldern, die Einbeziehung eines erfahrenen Treuhandunternehmens während der gesamten Abwicklung, regelmäßige Wirtschaftsprüfungen und die Nutzung von LBMA-zertifiziertem, reinem Gold und Silber.



Mithilfe einer eigens von der Global Gold Gruppe entwickelten Lagerlieferlogistik können die Produkte jedem Kunden exakt zugeordnet werden, sofern dieser eine Einlagerung in einem Hochsicherheitslager der Loomis in der Schweiz wünscht. Die Lagerlieferlogistik und die Einbeziehung eines Treuhänders stellen die höchsten Sicherheitsstandards im Edelmetallhandel dar.