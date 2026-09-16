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Wer sich mit dem menschlichen Umgang mit Geld beschäftigt, stößt früher oder später auf ein merkwürdiges Muster: Menschen investieren Stunden, manchmal Wochen, in die Planung ihrer nächsten Anlage. Sie vergleichen ETFs, wälzen Immobilienmarktberichte und reden mit Bekannten über die neuesten Renditechancen. Absicherung? Risikoschutz? Läuft schon. Irgendwie. Irgendwann. Das RüVER Institut, das sich seit über 30 Jahren mit systematischer Vermögensplanung befasst, kennt dieses Muster gut. Die Ursache dafür liegt tiefer, als die meisten vermuten.





Was kognitive Dissonanz wirklich bedeutet

Der Sozialpsychologe Leon Festinger beschrieb bereits 1957, was er kognitive Dissonanz nannte: Den psychischen Spannungszustand, der entsteht, wenn zwei unvereinbare Überzeugungen gleichzeitig im Kopf existieren. Zwischen dem, was wir wissen, und dem, was wir tun, klafft dann eine Lücke. Und dieses innere Unbehagen wollen wir so schnell wie möglich loswerden. Nicht unbedingt, indem wir unser Verhalten ändern. Oft genug, indem wir einfach die Wahrnehmung anpassen.

Ein klassisches Beispiel: Ein Raucher weiß, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist. Trotzdem greift er täglich zur Zigarette. Den Widerspruch löst er nicht auf, indem er aufhört zu rauchen, sondern indem er sich sagt: „Ich rauche ja gar nicht so viel“ oder „Meine Oma ist 89 Jahre alt geworden und hat den ganzen Tag geraucht.“ Diese Sätze sind keine Argumente. Sie sind psychologische Schutzreflexe. Und genau derselbe Mechanismus greift bei finanziellen Entscheidungen, nur deutlich stiller und deshalb schwerer zu erkennen.

Geborene Optimisten: Ein Blick ins menschliche Gehirn

Wir sind als Optimisten auf die Welt gekommen. Unser Anreiz ist Freude. Unser Motor ist die Aussicht auf Wachstum, Erfolg und Sicherheit im positiven Sinne. Das ist keine Schwäche, es ist evolutionär sinnvoll. Wer immer nur ans Schlimmste denkt, lähmt sich selbst.

Aber dieses Grundprogramm hat eine Nebenwirkung. Psychologen sprechen vom Optimismus-Bias: Der systematischen Tendenz, positive Ereignisse in der eigenen Zukunft zu überschätzen und negative zu unterschätzen. Der Nachbar könnte berufsunfähig werden. Ich? Eher unwahrscheinlich. Das Unternehmen in meinem Portfolio könnte straucheln. Meins? Das läuft doch gut. Diese Gedanken entstehen nicht bewusst. Sie passieren einfach. Und sie beeinflussen Entscheidungen, ohne dass wir es merken.

Die Auseinandersetzung mit Krisen, Verlusten und Risiken fühlt sich deshalb von Natur aus unangenehm an. Sie erzeugt genau jene kognitive Dissonanz, die wir vermeiden wollen. Die Folge: Wir ignorieren unangenehme Wahrheiten, verharmlosen Risiken oder vertagen die Entscheidung auf „irgendwann später“. Das ist menschlich. Und es ist trotzdem gefährlich.

Das Muster in der Finanzplanung

Betrachtet man die typische Finanzplanung der meisten Menschen, fällt eine klare Asymmetrie auf. Auf der Aufbau-Seite stehen strukturierte Überlegungen, regelmäßige Überprüfungen und engagierte Recherche. Auf der Schutz-Seite herrscht dagegen häufig Stille. Nicht weil Menschen unvorsichtig wären, sondern weil Aufbau und Ausbau sich schlicht gut anfühlen. Eine neue Anlage zu eröffnen, ein Portfolio zu erweitern, Rendite zu erzielen: Das löst etwas aus. Es ist greifbar, positiv, nach vorne gerichtet.

Schutz dagegen ist abstrakt. Er zahlt sich genau dann aus, wenn etwas schiefläuft. Und solange nichts schiefläuft, fühlt er sich wie ein überflüssiger Kostenpunkt an. Man weiß, dass man eigentlich absichern sollte. Man tut es trotzdem nicht. Und um diesen inneren Widerspruch aufzulösen, greift das Gehirn zur bewährten Methode: Es erklärt die Gefahr für übertrieben, die eigene Lage für stabiler als sie ist, und schiebt das Thema still auf die lange Bank.

Das Ergebnis ist eine Lücke in der Finanzplanung, die man nicht sieht, weil man nicht hinschaut. Und die man erst dann bemerkt, wenn es zu spät ist.

Wenn positives Denken zur Falle wird

Positives Denken ist in vielen Lebensbereichen tatsächlich hilfreich. Es stärkt die Motivation, fördert Kreativität und macht resilienter. Aber auf finanzielle Absicherungsentscheidungen angewandt, hat es eine Schattenseite, die kaum jemand offen benennt: Es verkleinert den Blick für das, was wir nicht sehen wollen.

Laut einer Analyse der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) wird statistisch betrachtet jeder vierte Arbeitnehmer in Deutschland im Laufe seines Erwerblebens mindestens einmal berufsunfähig. Pflegebedürftigkeit, Haftungsrisiken, unvorhergesehene Markteinbrüche: Diese Ereignisse sind keine Schwarzmalerei. Sie sind Realität für Millionen von Menschen. Trotzdem werden sie in persönlichen Finanzgesprächen häufig mit einem leichten Achselzucken abgehakt. Woher kommt diese Überzeugung? Nicht aus Fakten. Aus dem Optimismus-Bias.

Wer positiv denkt, lebt gut. Wer beim Thema finanzielle Absicherung ausschließlich positiv denkt, lebt riskant.

Der Worst Case als Methode

Winston Churchill brachte den professionellen Ansatz auf einen knappen Satz: „Always hope for the best, but prepare for the worst.“ Hoffe immer auf das Beste, aber bereite dich auf das Schlimmste vor. Dieser Satz klingt simpel, steckt aber hinter einer der wichtigsten Denkverschiebungen, die man bei großen finanziellen Entscheidungen vollziehen kann.

Der professionelle Umgang mit Risiken beginnt nämlich nicht mit der Frage, was man verdienen oder gewinnen kann. Er beginnt mit zwei anderen Fragen: Was kann im schlimmsten Fall passieren? Und habe ich für diesen Fall eine Lösung?

Das sind keine beängstigenden Fragen. Sie sind befreiend. Wer sie beantwortet hat, kann erst wirklich nach vorne schauen, weil er weiß, was hinter ihm gesichert ist. Das Fundament trägt erst dann wirklich, wenn man weiß, was es aushält.

Das Entscheidende dabei ist die Bereitschaft, den möglichen Risiken direkt ins Auge zu blicken. Nicht mit Panik, nicht mit Katastrophendenken, sondern mit der sachlichen Haltung eines Menschen, der seinen Schutz kennt und organisiert hat. Diese Bereitschaft ist das wichtigste Kriterium für wirksame Vorsorge. Nicht die Produktwahl, nicht der Zeitpunkt, nicht die Rendite. Die Bereitschaft, hinzuschauen.

Zahlen statt Bauchgefühl

Wie schaut man ehrlich hin, wenn das eigene Denken einem dabei im Weg steht? Gefühle helfen dabei wenig, positive Rhetorik noch weniger. Was hilft, sind Zahlen, Szenarien und strukturierte Analyse, also ein Blick, der keine Lieblingsüberzeugungen kennt und keine Risiken ausblendet, weil sie unangenehm sind.

Wissenschaftlich arbeitende Einrichtungen wie das RüVER Institut gehen nach genau diesem Prinzip vor. Emotional aufgeladene Entscheidungen, und das sind fast alle großen Finanzentscheidungen, werden dort auf ihre reale Grundlage zurückgeführt. Was sind die tatsächlichen Risiken? Was ist statistisch wahrscheinlich? Was würde im Ernstfall wirklich helfen? Diese Fragen klingen banal, werden aber selten wirklich beantwortet, weil die kognitive Dissonanz das Nachdenken darüber unangenehm macht. Genau deshalb braucht es manchmal einen externen Blick, der frei von dieser Verzerrung ist: Kompetent, unabhängig und auf Fakten aufgebaut statt auf Hoffnung.

Positives Denken ist kein Fehler. Aber wer seine Finanzen auf Optimismus allein aufbaut, ohne das Fundament zu prüfen, baut auf Sand. Die psychologischen Mechanismen, die uns dazu bringen, den Schutz zu vernachlässigen, sind zutiefst menschlich. Wer sie kennt und bereit ist, ihnen aktiv entgegenzuwirken, hat zumindest die Chance, seine finanzielle Situation so zu sehen, wie sie wirklich ist. Nicht wie er sich wünscht, dass sie ist.