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Der klassische Sommerlook besteht aus einer kurzen Hose und einem kurzärmeligen Shirt oder einem Tanktop. Sandalen, leichte Sneaker oder Espadrilles runden den Style ab. Kurzum: In der warmen Jahreszeit trägt der Mann nicht viel auf seinem Körper. Schließlich ist es heiß genug, um der Haut viel Luft zu gönnen. Dennoch legt ein Großteil der Herren auch bei hohen Temperaturen Wert auf ein attraktives Erscheinungsbild. Der Casual-Look für die Freizeit ist im Idealfall bequem, luftig und zugleich stylisch. Ob der Mann in der Kleidung eine gute Figur macht oder nicht, hängt zum einen vom Schnitt und zum anderen vom Design und den Farben ab.



