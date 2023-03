Ratgeber Pool: Sieben Gründe für eine Schwimmbadüberdachung.

Swimmingpools im eigenen Garten werden immer beliebter: Wer den nötigen Platz hat, kann nur ein paar Schritte vom Haus entfernt ins kühle, erfrischende Nass springen. Und für Kinder gibt es in der warmen Jahreszeit ohnehin nichts Schöneres als den Spaß im privaten Schwimmbecken. Wer einen Pool plant oder schon besitzt, beschäftigt sich neben der Sicherheit auch mit der Frage nach der Nachhaltigkeit des Pools. Hier sind sieben Gründe, die für die Anschaffung einer Poolüberdachung sprechen.

Tagsüber gratis aufheizen bei Sonnenschein

Dank der Überdachung und durch die Einstrahlung der Sonne erwärmt sich das Wasser im Becken, die Wärme wird auch nicht so schnell wieder abgegeben. Der „Gewächshauseffekt“ ist bekannt. Abhängig von der Platzierung des Beckens beträgt der Wassertemperaturgewinn zwischen sechs und zehn Grad Celsius gegenüber einem nicht abgedeckten Pool.

Nachts gut isoliert – die Wärme bleibt drin

In der Nacht sorgt die Überdachung dank des „Luftkisseneffekts“ für einen erheblich reduzierten Wärmeverlust im Vergleich zu dünnen Planen oder nicht abgedeckten Pools. So kann die Nutzung des Beckens im Frühjahr deutlich eher beginnen und länger in den Herbst hinein dauern.

Reduzierte Verdunstung

Eine Überdachung dichtet den Pool ab und reduziert die Wasserverdunstung, sodass erheblich weniger Wasser nachgefüllt werden muss.

Jederzeit baden – unabhängig vom Wetter

Der Sommer in Deutschland kann ziemlich launisch sein. Unter einer niedrigen oder hohen Schwimmbadüberdachung kann stets geschwommen werden, Wetterkapriolen spielen keine Rolle mehr.

Weniger Reinigungsaufwand

Mit einer Poolüberdachung entfällt das oft mühselige Beseitigen von Blättern, Blütenstaub, Pollen, Insekten und Co. Durch den geringeren Schmutzeintrag werden weniger Poolchemikalien zur Reinigung benötigt.

Lange Lebensdauer und recycelbar

Hochwertige Schwimmbadüberdachungen bestehen zum Großteil aus Aluminium, Edelstahlbauteilen und UV-beständigen Kunststoffplatten. Alle Materialien haben eine lange Lebensdauer und sind recycelbar. Ergebnis: Mit einer Überdachung kann man den Pool länger und häufiger nutzen, dies kommt auch der Nachhaltigkeit zugute. Infos und eine kostenlose Beratung gibt es etwa direkt beim Hersteller unter www.abrideal.de.

Sicherheit für Kinder und Haustiere

Fatal können die Folgen sein, wenn ein Kind oder Haustier in einem unbeobachteten Moment in den Pool fällt und sich womöglich allein nicht helfen kann. Poolüberdachungen können solche Unglücke verhindern. Sie sind abschließbar und stabil genug, falls eine Person aufs Dach steigt. Die Überdachung wird nur dann geöffnet, wenn Kinder unter Aufsicht schwimmen dürfen.

Quelle: djd